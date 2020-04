Inficon-GV heisst alle Anträge des Verwaltungsrates gut

Die Aktionäre des Messtechnikunternehmens Inficon haben an der Generalversammlung vom Freitag allen Anträgen des Verwaltungsrates zugestimmt.

So wurde unter anderem die Ausschüttung einer Dividende von 18,00 Franken je Aktie (mit ex-Datum 7. April) gutgeheissen, wie das Unternehmen Inficon am Abend mitteilte.

Die GV hat auch alle Mitglieder des Verwaltungsrats (Beat E. Lüthi, Richard Fischer, Vanessa Frey, Beat Siegrist, Thomas Staehelin) für eine einjährige Amtszeit wiedergewählt, und Beat E. Lüthi wurde als Präsident des Verwaltungsrats für eine ebenfalls einjährige Amtszeit wiedergewählt.

Wegen der Covid-19-Pandemie konnten die Aktionäre dieses Jahr nicht persönlich an der Versammlung teilnehmen, ihre Stimmrechte jedoch elektronisch oder über Weisungserteilung an die Unabhängige Stimmrechtsvertreterin ausüben. Es waren den Angaben zufolge 73,99 Prozent der Stimmrechte vertreten und damit mehr als in den Vorjahren.

