INFICON Aktie 143159891 / CH1431598916

27.02.2026 21:00:36

Inficon erweitert globale Partnerschaft mit Oneida Research Services

INFICON
117.91 CHF -4.34%
Das Messtechnikunternehmen Inficon baut seine Partnerschaft mit dem US-Unternehmen Oneida Research Services aus. Damit werde der langfristige Service und Support für den abgekündigten Helium-Leckdetektor "CHLD Pernicka 700H" sichergestellt.

Oneida übernehme dazu global Wartung, Reparaturen und biete zudem ein Upgrade mit aktueller Inficon-Transpector-Massenspektrometertechnik an, heisst es in einer Mitteilung vom Freitagabend.

Bad Ragaz (awp)