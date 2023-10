Inficon bleibt im dritten Quartal auf Wachstumskurs und erhöht Guidance erneut

Bad Ragaz (awp) - Das Messtechnikunternehmen Inficon hat im dritten Quartal 2023 deutlich mehr umgesetzt und verdient als erwartet. Für das Gesamtjahr hat das Unternehmen die Umsatzerwartungen noch einmal noch oben geschraubt.

Die Verkäufe in den Monaten Juli bis September stiegen im Jahresvergleich um 18,2 Prozent auf 170,0 Millionen US-Dollar. Da das Unternehmen in Dollar bilanziert, machten sich Währungseffekte weniger deutlich bemerkbar, als bei vergleichbaren Unternehmen. Zu konstanten Währungen hätte das Plus etwas geringer bei 17,0 Prozent gelegen, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag hiess.

Der Betriebsgewinn (EBIT) stieg auf 33,7 Millionen Dollar nach 25,3 Millionen im Vorjahreszeitraum. Die entsprechende Marge verbesserte sich um 2,3 Prozentpunkte auf 19,9 Prozent. Die höheren Umsätze und die sich etwas normalisierende Situation an den Beschaffungsmärkten hätten zur Stärkung der Marge beigetragen, hiess es weiter.

Unter dem Strich verblieb ein im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich höherer Reingewinn von 26,3 Millionen Dollar (VJ 17,8 Mio).

Die Erwartungen der Analysten hat Inficon mit der Zahlenvorlage in allen Bereichen deutlich übertroffen. Insbesondere der Umsatz kam auch deutlich über der höchsten Schätzung zu liegen.

Schwäche im Halbleitermarkt kompensiert

Das wichtige Halbleitergeschäft (Semi & Vacuum Coating) blieb mit einem Umsatz von 71,0 Millionen Dollar unter dem Vorjahreswert von 75,4 Millionen zurück. Grund ist vor allem der Negativzyklus im Halbleitermarkt. Vor allem im Asiengeschäft habe Inficon dabei eine deutliche Abkühlung registriert. Inficon zeigte sich in der Mitteilung dennoch optimistisch, dass sich der Markt in wenigen Quartalen wieder erholen wird.

Kompensiert werden konnte die Schwäche bei den Halbleitern durch überdurchschnittliches Wachstum in den anderen Segmenten. So stiegen die Verkäufe im zweitgrössten Bereich General Vaccum im Jahresvergleich um 44,4 Prozent an. Auch die Bereiche Refrigeration, Air Conditioning & Automotive (+38,1%) und Security & Energy (+85,6%) zeigten starkes Wachstum.

Im Jahresvergleich konnte Inficon in allem Weltregionen zulegen, heisst es weiter. Im Vergleich zum zweiten Quartal zeigen einzig Asien (-5,9) und Amerika (-0,9) leichte Rückgänge, was vor allem im Halbleiterzyklus begründet liege.

Umsatzprognose erneut angehoben

Insgesamt zeigt sich Inficon für das Schlussquartal optimistisch. Die Lage auf den Beschaffungsmärkten entspanne sich weiter, bleibe aber weiter herausfordernd.

Mit der Publikation der Quartalszahlen erhöhte Inficon erneut seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr. Bereits bei der Bekanntgabe der Halbjahreszahlen vor drei Monaten hatte das Unternehmen die Erwartungen nach oben geschraubt.

Neu erwartet Inficon einen Umsatz zwischen 650 und 670 Millionen Dollar, nachdem es bisher 610 und 640 Millionen waren. Die EBIT-Marge soll unverändert bei rund 19 Prozent zu liegen kommen.

cg/kw