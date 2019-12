Inficon-Aktie verlustreich: Inficon gibt wegen späterer Auslieferungen Umsatz- und Gewinnwarnung aus

Der Sensorenhersteller Inficon senkt seine Prognose für das ablaufende Jahr 2019.

Der Umsatz werde im Bereich von 380 bis 385 Millionen US-Dollar zu liegen kommen, teilte das Unternehmen Inficon am Dienstag mit. Bislang waren rund 400 Millionen erwartet worden.

Auch die Betriebsgewinn-Marge wird in der Folge tiefer erwartet. Konkret sei mit einem Wert von 17 bis 18 Prozent zu rechnen, nachdem bislang ein Ziel von ungefähr 19 Prozent galt.

Begründet wird die Revision damit, dass sich die Auslieferungen einiger grösserer Aufträge ins erste Quartal 2020 verschoben hätten. Laut den Angaben handelt es sich um Aufträge in den Bereichen "Semiconductor & Vacuum Coating" sowie "Security & Energy".

Mitte Oktober hatte sich das Management noch zuversichtlich gezeigt, die Jahresziele dank eines Rekordquartals zum Jahresabschluss zu erreichen. Im dritten Quartal habe es in einigen Bereichen Verzögerungen bei den Auslieferungen gegeben, hatte CEO Lukas Winkler damals gesagt. "Alles, was wir im dritten nicht ausgeliefert haben, wird im vierten Quartal geliefert", so seine damalige Einschätzung.

Inficon-Aktien nach Prognosesenkung unter Druck

Die Inficon-Aktien stehen am Dienstagmorgen unter Druck. Das Messtechnik-Unternehmen hat vorbörslich wegen Verzögerungen bei der Auslieferung von Aufträgen seine Prognosen für das laufende Jahr gekappt. Für Analysten kommt die Gewinnwarnung nicht völlig überraschend.

Die Inficon-Aktien notieren am Dienstag um 9.30 Uhr im Schweizer Handel um 2,3 Prozent tiefer bei 714,00 Franken. Gehandelt ist bislang etwa die Hälfte eines durchschnittlichen Tagesvolumens. Der Gesamtmarkt (SPI) steht gleichzeitig 0,3 Prozent im Minus.

Die gesenkten Aussichten für das Jahr 2019 seien vom Markt teilweise bereits antizipiert worden, schreibt die ZKB in einem Kommentar. Die Auslieferung sei aber lediglich verzögert und Abbestellungen seien nicht eingegangen. Dies zeige auch, dass die Nachfrage nach Inficon-Produkten weiterhin intakt bleibe.

Auch für die UBS ist die Reduktion der Prognosen keine grosse Überraschung. Die Book-to-Bill-Ratio per Ende Jahr dürfte nach der Verschiebung über 1x bleiben und die Konsenserwartungen für das kommende Jahr erschienen dem zuständigen Experten weiterhin "vernünftig", heisst es dort im Kommentar.

Die vormalige Guidance habe für das vierte Quartal ein Rekordergebnis antizipiert, meint die Bank Vontobel. Die nun erfolgte Reduktion zeige die eingeschränkte Visibilität gegen Jahresende und mache daraus ein lediglich "normales" Quartal.

rw/tt

Bad Ragaz (awp)