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27.10.2026 09:32:00
INFICON-Aktie springt an: Sensorenhersteller mit starkem Umsatz- und Ergebnisanstieg - Ziele erneut erhöht
Der Sensorenhersteller INFICON profitiert weiter ungebremst vom Aufschwung in der Halbleiterbranche und hat im dritten Quartal sowohl Umsatz als auch Ergebnis deutlich gesteigert.
Von Juli bis September 2026 stieg der Umsatz um gut 42 Prozent auf 233,3 Millionen US-Dollar. Der Auftragseingang lag nochmals über dem Niveau des bereits rekordhohen zweiten Quartals und die Book-to-bill Ratio blieb klar über 1, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.
Auch beim Betriebsgewinn legte INFICON kräftig zu. Der EBIT wurde auf 59,5 Millionen Dollar mehr als verdoppelt - die entsprechende Marge erreichte mit 25,5 Prozent einen deutlich höheren Wert als im Vorjahr (14,0%), als das Ergebnis unter anderem durch US-Zölle deutlich belastet worden war. Zudem habe es dieses Jahr einige positive Einmaleffekte gegeben. Der Reingewinn kletterte auf 47,4 Millionen von zuvor nur 17,3 Millionen Dollar.
Damit hat INFICON die Erwartungen der Analysten (AWP-Konsens) auf allen Ebenen deutlich übertroffen.
Segmente durchwegs mit Wachstum
Bei den Segmenten kletterte der Umsatz des grössten Segments Semiconductor & Vacuum Coating um fast 75 Prozent auf 135,4 Millionen Dollar erneut stark und macht damit weiterhin über die Hälfte des Gesamtumsatzes aus. Hier zeige sich der breite Halbleiteraufschwung. Im Bereich General Vacuum legte der Umsatz um gut 13 Prozent auf 51,0 Millionen zu.
Der Bereich Refrigeration, Air Conditioning and Automotive erreichte ein Umsatzplus von 11 Prozent auf 39,8 Millionen Dollar. Beim kleinsten Segment Security & Energy stieg der Umsatz um gut 29 Prozent auf 7,2 Millionen.
Das Wachstum sei über alle Regionen breit abgestützt gewesen, so INFICON weiter. Asia-Pacific habe um fast 50 Prozent zugelegt, während die Umsätze in China um fast 72 Prozent nach oben kletterten. Europa legte fast 19 Prozent, die Region Americas knapp 22 Prozent zu.
Ausblick erneut angehoben
INFICON hat im laufenden Jahr bereits zweimal den Ausblick angehoben. Nun werden die Jahresziele erneut erhöht. So rechnet INFICON neu mit einem Umsatz von 820 bis 850 Millionen Dollar (bisher 750 bis 780 Millionen). Auch die Spanne für die Betriebsgewinnmarge wird erhöht und zwar auf 21 bis 22 Prozent (alt 19 bis 20 Prozent).
Die implementierten Massnahmen bezüglich der Lieferkette hätten sich als effektiv erwiesen, heisst es, dennoch behalte INFICON die Situation und die Risiken steigender Logistik- und Materialkosten im Auge.
Im SIX-Handel zieht die INFICON-Aktie zeitweise um 5,76 Prozent auf 179,80 CHF an.
dm/uh
Bad Ragaz (awp)
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