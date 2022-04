Inficon-Aktie sackt ab: Channel-Checks der UBS belasten

Mit einem Minus von gut 4 Prozent sind die Papiere des Halbleiterzulieferers zur Stunde die Schweizer Börsenverlierer des Tages. Beobachter erklären sich die Abgaben mit einem Kommentar der UBS. Darin warnt die Grossbank vor anhaltendem Druck auf die Bruttomarge.

Um 13.55 Uhr verlieren Inficon 4,2 Prozent auf ein Tagestief von 916 Franken. Das wiederum liegt unter den bisherigen Jahrestiefstkursen von Anfang März bei 922 Franken. Der Gesamtmarkt (SPI) notiert hingegen um 0,22 Prozent über dem Schlussstand vom Freitag.

UBS-Analyst Jörn Iffert richtet sich nach Nachforschungen in den Absatzkanälen von Inficon in einem Kommentar an seine Anlagekundschaft. Es deute zwar alles darauf hin, heisst es dort, dass die Auftragslage des Halbleiterzulieferers gut bleibe. Das Unternehmen profitiere u.a. davon, dass chinesische Abnehmer vermehrt auf nicht-amerikanische Zulieferer ausweichen würden. Allerdings warnt er vor anhaltendem Druck auf die Bruttomarge, ausgelöst durch eine Komponentenknappheit.

Der UBS-Analyst rechnet für 2021 mit einem Jahresumsatz von 549 Millionen Dollar. Das liegt sowohl unter den Konsenserwartungen von 574 Millionen Dollar als auch leicht unter der firmeneigenen Zielbandbreite von 550 bis 600 Millionen Dollar. Bei der Bruttomarge geht er hingegen von einem Rückgang gegenüber dem Vorjahr um mehr als 300 Basispunkte auf 46,9 Prozent aus. Nichtsdestotrotz stuft Iffert die Inficon-Aktien mit einem 12-Monats-Kursziel von 1350 Franken zum Kauf ein.

Beobachtern zufolge messen die Marktakteure den pessimistischen Aussagen zur Bruttomarge ein ungleich grösseres Gewicht als der Wiederholung der Kaufempfehlung bei. Mit einem Minus von knapp 32 Prozent seit Jahresbeginn sind die Valoren des Halbleiterzulieferers weit oben auf der diesjährigen Verliererliste zu finden.

