Infibeam stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Infibeam hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Infibeam hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.24 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.210 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 26.80 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 109.37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12.80 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch