Infcurion,Inc Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Infcurion,Inc Registered hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.92 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 11.31 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 2.42 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 21.42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.99 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch