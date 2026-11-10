INEST,Inc Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

INEST,Inc Registered hat am 09.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5.06 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -5.980 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14.58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.05 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.64 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch