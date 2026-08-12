INEST,Inc Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

INEST,Inc Registered hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 4.07 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte INEST,Inc Registered -11.550 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.79 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 4.98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.04 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch