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29.10.2026 06:37:00
INESA Electron zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
INESA Electron präsentierte am 27.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Mit einem EPS von 0.01 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als INESA Electron mit 0.010 USD je Aktie genauso viel verdiente.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat INESA Electron in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3.18 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 211.5 Millionen USD im Vergleich zu 204.9 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
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• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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