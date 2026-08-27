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27.08.2026 06:37:00
INESA Electron präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
INESA Electron liess sich am 25.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat INESA Electron die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde mit 0.01 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0.010 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
Das vergangene Quartal hat INESA Electron mit einem Umsatz von insgesamt 210.5 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 238.1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 11.57 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.ch
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