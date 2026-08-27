INESA Electron mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

INESA Electron präsentierte am 25.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

INESA Electron hat ein EPS von 0.04 CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0.040 CNY auf dem gleichen Niveau gelegen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.43 Milliarden CNY – das entspricht einem Minus von 16.78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.72 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch