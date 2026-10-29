INESA Electron hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

INESA Electron hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.05 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.040 CNY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.43 Milliarden CNY – das entspricht einem Minus von 2.81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.47 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch