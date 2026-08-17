Inertia Steel vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Inertia Steel hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.08 INR. Im Vorjahresviertel waren 0.050 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 150.63 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 530.4 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 211.6 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch