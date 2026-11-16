Inertia Steel informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Inertia Steel hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.06 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.010 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 102.84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 489.3 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 241.2 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch