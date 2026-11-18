INEPAR hat am 17.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

INEPAR vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1.51 BRL. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.580 BRL je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat INEPAR 5.1 Millionen BRL umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 226.45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.6 Millionen BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch