Inepar lud am 17.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Inepar hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1.66 BRL je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.640 BRL je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 226.45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.1 Millionen BRL umgesetzt, gegenüber 1.6 Millionen BRL im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch