INEOS Automotive dévoile le design de son futur 4x4, le Grenadier

- La fonction prime sur la forme. Un processus de design guidé par l'ingénierie et axé sur la production d'un véhicule pragmatique

- Le programme de développement se poursuit avec les essais des prototypes qui devraient cumuler 1,8 million de kilomètres sur route et en tout-terrain au cours de l'année

- Créé pour exprimer la vision de Jim Ratcliffe, aventurier et président d'INEOS Group, le Grenadier sera un 4x4 compétent, solide et fiable conçu et construit pour résister aux environnements les plus difficiles au monde

- #GrenadierUnwrapped

LONDRES, 1 juillet 2020 /PRNewswire/ -- INEOS Automotive dévoile aujourd'hui le design extérieur du Grenadier, le futur 4x4 pragmatique de l'entreprise, et franchit une nouvelle étape sur le chemin qui mène à la mise en production.

Créé de zéro sur une toute nouvelle plate-forme, le Grenadier d'INEOS a été conçu dans un but bien précis : celui de satisfaire ses futurs propriétaires qui ont besoin d'un véhicule de travail à toute épreuve, résistant, compétent et confortable.

« Le cahier des charges était simple. Nous avons entrepris de concevoir un 4x4 moderne, fonctionnel et ultra-performant, pragmatique avant tout », déclare Toby Ecuyer, directeur du design. « Un design facile à lire et sans ambiguïté sur le rôle du Grenadier. Il fait ce dont vous avez besoin, rien de plus. Pas de chichi. Une ingénierie et des techniques de production modernes garantissent le haut niveau de performances du Grenadier, mais nous avons aussi su rester fidèles à son esprit de véhicule utilitaire créé pour résister dans le temps. »

Dirk Heilmann, PDG d'INEOS Automotive, déclare : « Nous sommes ravis de pouvoir partager le design du Grenadier si tôt dans le processus. La plupart des constructeurs resteraient plus mystérieux, mais nous sommes une nouvelle entreprise qui crée sa marque, et nous voulons embarquer les gens avec nous dans cette aventure passionnante.

« Maintenant que le design est dévoilé, nous pouvons nous concentrer sur la prochaine phase clé du développement du véhicule en testant ses compétences et sa résistance. Le programme qui nous attend est ambitieux. Nous allons mettre nos prototypes à l'épreuve dans toutes sortes de conditions et comptons accumuler près de 1,8 million de kilomètres d'essai au cours de l'année qui vient. À compter d'aujourd'hui, nous levons le voile. Le fait de pouvoir réaliser les essais "au grand jour" sans avoir besoin d'un camouflage, de blocs de mousse ou de faux panneaux est un avantage. »

Jim Ratcliffe, président d'INEOS, déclare : « À l'origine du projet Grenadier, il y a l'identification d'une niche sur le marché, délaissée par de nombreux constructeurs, pour un véhicule tout-terrain utilitaire. Nous avions donc notre programme d'ingénierie : un 4x4 compétent, résistant et fiable construit pour résister aux environnements les plus difficiles au monde. Mais il fallait aussi que son design reflète sa nature. Comme vous allez le voir aujourd'hui, Toby et son équipe ont fait de l'excellent travail en proposant un design à la fois distinctif et déterminé. »

À propos d'INEOS Grenadier

En 2017, le président d'INEOS, Jim Ratcliffe, passionné d'automobile et aventurier chevronné, constate que le marché manque d'un 4x4 utilitaire dépouillé et ultra-résistant conçu avec le souci de fiabilité et répondant aux exigences d'aujourd'hui. INEOS Automotive Limited est fondée, et une équipe expérimentée de professionnels du secteur automobile est constituée pour concrétiser cette vision.

Alliant l'esprit britannique robuste à la rigueur de l'ingénierie allemande, le Grenadier sera un 4x4 vraiment sans compromis, construit à partir de zéro. Conçu pour affronter toutes les situations, il offrira des performances en tout-terrain, une résistance et une fiabilité exceptionnelles à ceux qui se servent de leur véhicule comme outil de travail, où qu'ils soient dans le monde.

En terme d'ingénierie, nous en sommes à la phase d'industrialisation, soutenus par notre partenaire Magna Steyr, et l'essai des prototypes est en cours. Le Grenadier d'INEOS entrera en production fin 2021.

INEOS Automotive est une filiale d'INEOS Group (www.ineos.com), l'un des principaux fabricants de produits pétrochimiques, de produits chimiques spéciaux et de produits pétroliers. Le groupe emploie 23 000 personnes dans 34 entreprises, avec un réseau de production comptant 183 sites dans 26 pays. Des peintures aux plastiques, en passant par les textiles et les technologies, ou encore les médicaments et les téléphones portables, les produits INEOS améliorent toutes les facettes de la société moderne. En 2019, INEOS a enregistré un chiffre d'affaires d'environ 61 milliards de dollars.

Pour en savoir plus sur le Grenadier, rendez-vous sur www.ineosgrenadier.com.

Plus d'informations sur https://ineosgrenadier.com/media

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1198840/INEOS_Automotive_Grenadier.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1198841/INEOS_Automotive_Logo.jpg

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/1198862/INEOS_Automotive_PDF_French.pdf