Indutrade Un gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Indutrade Un präsentierte am 23.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0.11 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.100 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 919.1 Millionen USD gegenüber 824.4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch