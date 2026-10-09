Industrivaerden (C): Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Industrivaerden (C) liess sich am 07.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Industrivaerden (C) die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 3.83 SEK. Im Vorjahresquartal hatten 17.10 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 131.0 Millionen SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 5.65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 124.0 Millionen SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch