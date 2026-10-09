Industrivaerden (A) stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Industrivaerden (A) hat sich am 07.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 3.83 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Industrivaerden (A) ein Ergebnis je Aktie von 17.10 SEK vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Industrivaerden (A) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5.65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 131.0 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 124.0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch