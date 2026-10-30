Industries of Qatar präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Industries of Qatar hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.17 QAR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0.240 QAR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 60.83 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.74 Milliarden QAR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.44 Milliarden QAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch