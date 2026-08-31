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31.08.2026 06:37:00
Industrialen Kapital mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Industrialen Kapital hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.030 EUR erwirtschaftet worden.
Industrialen Kapital hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 54.3 Millionen EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 26.80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 42.8 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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