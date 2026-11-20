Industrial Tech Acquisitions A hat am 19.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.07 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0.100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Industrial Tech Acquisitions A 0.8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 200 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0.3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch