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21.08.2026 06:37:00
Industrial Securities: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Industrial Securities hat am 19.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
In Sachen EPS wurden 0.15 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Industrial Securities 0.090 CNY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite standen 4.84 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.06 Milliarden CNY umgesetzt.
Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 0.107 CNY gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 3.88 Milliarden CNY ausgegangen.
Redaktion finanzen.ch
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