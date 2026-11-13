Industrial Prudential Investment verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Industrial Prudential Investment hat am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 91.33 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 99.71 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 86.18 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 32.9 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 17.7 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch