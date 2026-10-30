Industrial Logistics Properties Trust präsentierte Quartalsergebnisse

Industrial Logistics Properties Trust hat am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Industrial Logistics Properties Trust hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.46 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.330 USD je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5.29 Prozent auf 116.8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 110.9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch