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31.08.2026 06:37:00
Industrial Commercial Bank of China hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Industrial Commercial Bank of China äusserte sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.28 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Industrial Commercial Bank of China ein EPS von 0.250 HKD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz lag bei 443.50 Milliarden HKD – das entspricht einem Zuwachs von 6.30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 417.21 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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