Industrial Commercial Agricultural: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Industrial Commercial Agricultural hat am 27.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde mit 0.01 JOD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0.010 JOD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Im abgelaufenen Quartal hat Industrial Commercial Agricultural 5.7 Millionen JOD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 21.90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 7.3 Millionen JOD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch