Industrial Building hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS lag bei 0.07 ILS. Im letzten Jahr hatte Industrial Building einen Gewinn von 0.180 ILS je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7.14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 366.9 Millionen ILS umgesetzt, gegenüber 342.5 Millionen ILS im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch