Industrial Building öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Industrial Building stellte am 17.08.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.28 ILS ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.230 ILS je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4.79 Prozent auf 340.1 Millionen ILS. Im Vorjahresviertel hatte Industrial Building 357.2 Millionen ILS umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch