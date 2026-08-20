Industrial Building informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Industrial Building hat am 18.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.17 ILS beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.280 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4.46 Prozent auf 324.9 Millionen ILS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 340.1 Millionen ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch