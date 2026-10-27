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27.10.2026 06:37:00
Industrial Bank of Korea legte Quartalsergebnis vor
Industrial Bank of Korea hat am 26.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 962.87 KRW. Im Vorjahresviertel waren 882.00 KRW je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Industrial Bank of Korea in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 117.64 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10’470.77 Milliarden KRW im Vergleich zu 4’811.05 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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