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31.08.2026 06:37:00
Industrial and Commercial Bank of China gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Industrial and Commercial Bank of China lud am 28.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.72 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.650 USD je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Industrial and Commercial Bank of China im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5.89 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 56.60 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 53.46 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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