INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL hat am 09.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.15 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.140 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9.52 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12.69 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 11.59 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 0.155 USD prognostiziert, während sie den Umsatz bei 12.65 Milliarden USD gesehen hatten.

Redaktion finanzen.ch