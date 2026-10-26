IndusInd Bank: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

IndusInd Bank präsentierte am 23.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 15.94 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -5.610 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat IndusInd Bank im vergangenen Quartal 140.44 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5.91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte IndusInd Bank 132.60 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch