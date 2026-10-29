Indus Motor stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Indus Motor hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 93.95 PKR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Indus Motor ein EPS von 85.49 PKR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19.89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 61.74 Milliarden PKR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 74.01 Milliarden PKR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch