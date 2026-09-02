Indus Motor: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Indus Motor hat am 31.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 77.70 PKR beziffert, während im Vorjahresquartal 82.12 PKR je Aktie in den Büchern standen.

Mit einem Umsatz von 66.78 Milliarden PKR, gegenüber 69.60 Milliarden PKR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4.06 Prozent präsentiert.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 324.50 PKR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Indus Motor ein Gewinn pro Aktie von 292.74 PKR in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Indus Motor im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 20.27 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 258.75 Milliarden PKR. Im Vorjahr waren 215.14 Milliarden PKR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch