Indus Finance zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Indus Finance stellte am 14.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.10 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.090 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 11.0 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 4.28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.5 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch