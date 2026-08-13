Indus Finance stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Indus Finance hat sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.81 INR. Im Vorjahresviertel hatte Indus Finance 0.190 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 38.34 Prozent auf 15.5 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11.2 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch