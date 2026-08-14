Inducto Steel veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Inducto Steel hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3.20 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Inducto Steel ein EPS von -0.620 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 793.8 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 458.5 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch