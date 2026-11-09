Inducto Steel gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Inducto Steel gab am 06.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 10.64 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -1.860 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 793.2 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Inducto Steel 217.2 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch