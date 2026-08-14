Indsil Hydro Power Manganese stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Indsil Hydro Power Manganese hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1.81 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 2.19 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 395.9 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 1.29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 401.1 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch