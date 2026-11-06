Indsil Hydro Power Manganese: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Indsil Hydro Power Manganese hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1.46 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Indsil Hydro Power Manganese ein Ergebnis je Aktie von 1.41 INR vermeldet.

Der Umsatz lag bei 370.5 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 0.75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 373.3 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch