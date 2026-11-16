Indre Sogn Sparebank A-Primary Capital Certificate: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Indre Sogn Sparebank A-Primary Capital Certificate hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 5.09 NOK. Im letzten Jahr hatte Indre Sogn Sparebank A-Primary Capital Certificate einen Gewinn von 6.35 NOK je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Indre Sogn Sparebank A-Primary Capital Certificate in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2.44 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 124.0 Millionen NOK im Vergleich zu 121.1 Millionen NOK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch