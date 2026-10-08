Indrayani Biotech: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Indrayani Biotech lud am 07.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.06 INR, nach 0.030 INR im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 377.1 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 29.56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Indrayani Biotech einen Umsatz von 291.0 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch