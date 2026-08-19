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19.08.2026 06:37:00
Indrayani Biotech hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Indrayani Biotech hat am 17.08.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
In Sachen EPS wurden 0.24 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Indrayani Biotech -1.420 INR je Aktie eingenommen.
Umsatzseitig wurden 727.8 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Indrayani Biotech 505.7 Millionen INR umgesetzt.
Indrayani Biotech hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0.480 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0.350 INR je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 1.38 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5.84 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1.30 Milliarden INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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