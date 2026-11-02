Indraprastha Gas gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Indraprastha Gas hat am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 0.16 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Indraprastha Gas 2.76 INR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden 51.18 Milliarden INR gegenüber 40.23 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch