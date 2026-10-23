Indosolar öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Indosolar äusserte sich am 21.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.20 INR gegenüber 11.14 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 23.19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.56 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren 2.03 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch